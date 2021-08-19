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Центр Киева завтра снова перекроют из-за репетиции парада: карта объезда

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Четверг 19 августа 2021 10:37
Центр Киева завтра снова перекроют из-за репетиции парада: карта объезда Фото: в Киеве перекроют движение в центре из-за репетиции парада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Завтра, 20 августа, в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта. В столице продолжается подготовка к празднованию Дня независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

"Просим учесть указанную информацию при построении маршрутов передвижения", - говорится в сообщении.

С 15: 30 до 18: 00 временно ограничат движение транспорта на:

  • ул. Академика Туполева,
  • просп. Победы,
  • Маршала Рыбалко,
  • ул. Вячеслава Чорновила,
  • ул. Старовокзальной,
  • ул. Жилянской,
  • ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

  • ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик),
  • ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),
  • ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),
  • Петровской Аллее,
  • Парковой дороге,
  • Владимирском спуске,
  • Боричевом спуске,
  • ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Владимирской)

С 19: 00 до 20: 00 ограничение движения на:

  • Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

Центр Киева завтра снова перекроют из-за репетиции парада: карта объезда

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