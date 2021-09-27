Центр Киева на выходных перекроют для транспорта: список улиц

В Киеве в центре 2 и 3 октября перекроют движение транспорта на ряде улиц. Причиной тому является массовое спортивное мероприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"2-3 октября в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Киев Новая почта полумарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение транспортного движения", - говорится в сообщении.
По информации организаторов, движение перекроют 2 октября с 09:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной).
Кроме того, ограничат движение 3 октября с 06: 30 до 16: 00 на таких улицах:
Фото: схема перекрытия улиц в Киеве 3 октября (kyivcity.gov.ua)