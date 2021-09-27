Центр Киева на выходных перекроют для транспорта: список улиц

"2-3 октября в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Киев Новая почта полумарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение транспортного движения", - говорится в сообщении.

По информации организаторов, движение перекроют 2 октября с 09:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной).

Кроме того, ограничат движение 3 октября с 06: 30 до 16: 00 на таких улицах:

Крещатик, 36;

Крещатик (от перекрестка с улицей Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);

Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской);

Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы);

проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Вячеслава Черновола);

Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели);

Шота Руставели;

Рогнединская;

Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной);

Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик);

Бессарабская площадь;

Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской);

Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого);

Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).

Фото: схема перекрытия улиц в Киеве 3 октября (kyivcity.gov.ua)