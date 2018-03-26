Центр Киева, спальный район или новостройка за городом: где лучше жить?

Величественная столица Украины, город Киев с большим радиусом вокруг него, уже долгое время уверенно продолжает удерживать лидирующие позиции в рейтингах локаций для приобретения жилья среди украинцев. Почему именно столица? Здесь ответ прост: в Киеве сконцентрированы все важнейшие жизненные процессы страны - экономические, социальные, бизнес и образовательные. Сюда едут люди из других городов для обучения в университетах, за «лучшей жизнью» и высокооплачиваемой работой. В свою очередь, коренные киевляне с каждым годом все чаще желают улучшить условия своих жилищ, покупая новые квартиры в развитых районах Киева или за его пределами.

Большинство современных украинцев хорошо понимают, что собственное жилье в новостройке - это как жизнь с чистого листа. А этап ремонта в новой квартире - это неограниченный простор для креатива. Современные жилые комплексы предлагают своим жителям лучшие планировки, разветвленную инфраструктуру и высококачественное обслуживание придомовой территории. Охрана, уборка, парковка, новые лифты и изящные ландшафтные решения - все это создает атмосферу настоящего домашнего уюта европейского уровня.

С какими проблемами сталкиваются потенциальные владельцы новеньких квартир? Первая и главная из них - это определение локации жилого комплекса. Это может быть новостройка в Киевской области, новая квартира в спальном районе города или в его центральной части. Именно фактор расположения будет в значительной степени влиять на общий ритм и образ жизни новых владельцев квартир в дальнейшем, поэтому к этому вопросу относятся очень внимательно.

Давайте разберемся на примерах, где лучше выбирать жилье и каким составляющим инфраструктуры необходимо уделять особое внимание.

Новостройки в Киевской области

Почти во всех направлениях от Киева построено большое количество современных жилых комплексов. Наиболее востребованными можно смело назвать города Вышгород, Ирпень, Бровары, Вишневое, Борисполь, Бучу, Ворзель, Васильков. Также часть предложений приходится на промежуточные пункты - поселки городского типа и пригородные территории.

Плюсы

Неоспоримым преимуществом новостроек за городом является экологичность по сравнению с теми же условиями в Киеве. И это правда - здесь будет воздух несколько чище. Но надо учитывать, что количество новостроек за городом каждый год растет, и на качество воздуха это также имеет большое влияние, обычно отрицательное.

Кроме фактора экологии, удаленное расположение также диктует выгодные особенности ценообразования - обычно квадратный метр за городом стоит на порядок ниже, чем он же в пределах столицы.

Минусы

Минусов, к сожалению, гораздо больше. Начнем с инфраструктуры. В ярких буклетах загородных жилых комплексов очень редко можно найти информацию о том, как решена проблема с детскими садами и школами. В крайнем случае, проект может предусматривать строительство собственных учебных заведений, но, если это станет реальностью, то это будут очень скромные помещения по большой цене и дефицитом мест. А государственная школа или садик вряд ли находиться рядом.

Еще один минус - это очень слабый уровень медицины. Жители загородных новостроек вынуждены пользоваться услугами столичных клиник, ведь местные заведения очень часто недоукомплектованы помещениями, лекарствами или персоналом. Также необходимо добавить к этой картине время и деньги, потраченные на дорогу в столицу на работу или развлечения, нестабильную ситуацию с ценой на коммунальные услуги, отсутствие достаточного количества наземных парковочных мест.

Прием гостей также может стать в данном случае проблемой. Чтобы транспортировать большое количество людей за пределы города, надо будет заранее организовать такси и выложить за это немалое количество средств. Выводы делайте сами.

Новостройки в спальных районах Киева

Спальные районы - это наиболее востребованные локации для приобретения собственного жилья молодыми семьями и семьями среднего возраста. В Киеве наиболее уважаемыми в этом смысле районами считаются Голосеевский и Святошинский - в основном, благодаря высокой экологичности и развитой инфраструктуре.

Плюсы

Жилье в спальном районе Киева - это уже, конечно, недвижимость в черте города, это хорошая инвестиция на будущее, адекватные условия проживания и более-менее регулируемая стоимость коммунальных услуг. Обычно недалеко от жилых комплексов расположены государственные садики и школы, есть большие супермаркеты и медицинские учреждения.

Еще один фактор в пользу квартир в спальных районах - это их стоимость. Квадратный метр будет более ценным, чем в загородной застройке, но значительно меньше по цене, по сравнению с жильем в центре города.

Минусы

Конечно, в спальных районах города продуманные неплохие транспортные развязки. Но очень часто бывает так, что добраться жилого комплекса - это еще тот квест. Хорошо, если жилье расположено недалеко от метро и в час пик можно пройтись пешком одну-две остановки, но иногда это просто физически невозможно. Такая же ситуация и с автомобильным трафиком - в утренние и вечерние часы транспортное движение настолько плотное, что добраться на работу или с нее домой может занять час или даже больше.

Спальные районы обычно имеют некоторое количество садов и школ, но по причине демографического специфики, они очень переполнены и имеют огромные очереди для поступления. Супермаркеты, клиники, развлекательные заведения - да, они также присутствуют, но их не так много, да и уровень обслуживания может быть несколько ниже, чем в центре. А для того, чтобы добраться до центра - опять же необходимо потратить много времени и денег.

Новостройки в центре Киева

Современные новостройки в центре Киева - это, бесспорно, лучший вариант для приобретения собственной квартиры. Печерский, Подольский и часть Шевченковского района считаются наиболее престижными и комфортными в смысле высокого качества жилищных условий, максимально развитой инфраструктуры и очень удобного расположения.

Плюсы

Центральная часть города - это сердце столицы, где бурлит жизнь во всех ее проявлениях. Здесь расположены лучшие рестораны и кафе, современные офисные центры и медицинские клиники, магазины и салоны красоты, лучшие школы, детские сады и спортивные клубы.

Что касается самих новостроек, то в центральной части города они имеют лучшие экстерьерные решения и хорошо продуманную внутреннюю инфраструктуру.

Такие квартиры предназначены для людей, которые хотят иметь настоящий европейский уровень жизни и чувствовать себя комфортно в урбанизированном центре города. Именно такие задачи выполнены, например, застройщиком жилого комплекса «Престиж Холл» на Печерске. Во первых - это самый центр города, во-вторых - каждый владелец элитной машины может рассчитывать на свое место в двухуровневом паркинге. В-третьих, здесь есть все для полноценной жизни большой или не очень большой семьи: детская и спортивная площадки, мойка авто, рестораны, салоны, стоматология и даже медицинский центр «Медиком». И, конечно, для такого класса недвижимости обязательно предусмотрена круглосуточная охрана.

Расположение новостройки в центре позволяет владельцам жилья оставаться в водовороте бизнес, экономических и социальных событий без больших затрат времени на дорогу. А эстетическая составляющая локации всегда будет большим бонусом!

Минусы

Прежде всего, надо помнить, что стоимость жилья в центре города всегда будет выше, чем на определенном расстоянии от центральных улиц. И это в некоторых случаях может быть его недостатком.

Также, надо отметить, что у новостройки в центре города не всегда можно найти свободное место для парковки, поэтому необходимо заранее позаботиться о покупке или аренде места в подземном паркинге.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать ряд очень логических выводов. Для тех, кто ценит свое время и хочет получить жилье европейского уровня, следует искать квартиру все же в центре столицы. Здесь кипит настоящая жизнь, здесь жилые комплексы имеют лучшую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру и максимально комфортные условия проживания. А вопрос расстояния не стоит вовсе. Это действительно - оптимальный вариант для беззаботной жизни в высококлассном доме!

Жилье же в отдаленных районах города подойдет тем, кто рассчитывает на более скромный бюджет на приобретение жилья, но, в этом случае, стоит согласиться с некоторыми ограничения. И порой, эти ограничения достаточно существенные!

Жилье за пределами Киева, то это, конечно, выбор в пользу относительной экологичности, но он всегда будет сопровождаться определенными неудобствами. Вопрос обычно проблематичного транспортного соединения с городом и отсутствие качественной инфраструктуры могут, время от времени, создавать не очень комфортные условия проживания.

Выбор есть у каждого из нас, и по жилью - он только за Вами!