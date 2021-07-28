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Центр Киева сегодня снова перекроют из-за празднования Крещения Руси

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Киев, Среда 28 июля 2021 07:30
Центр Киева сегодня снова перекроют из-за празднования Крещения Руси Фото: в Киеве сегодня перекроют улицу из-за празднования крещения Руси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня снова будут вводить ограничения движения в центральной части города. Это связано с праздничными мероприятиями по случаю 1033 годовщины крещения Руси-Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Так, патрульные сегодня перекриють движение на улице Трехсвятительской. В этом районе правоохранители будут обеспечивать безопасность и правопорядок.

"Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности", - заявили в полиции.

Отметим, сегодня в 08:30 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе начнется божественная литургия с участием настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, а в 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Патрульная полиция также опубликовала схему перекрытия:

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Киев ограничение движения Крещение Руси
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