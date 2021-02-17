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Центр Киева сегодня могут перекрыть. Названа причина

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 16:58
Центр Киева сегодня могут перекрыть. Названа причина Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня могут перекрыть центр Киева в связи с запланированными акциями к годовщине Майдана. Полиция и Национальная гвардия заступили на усиленное дежурство.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает сайт полиции.

По его словам, город будут патрулировать усиленные наряды.

"Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан. Все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан во время проверок, сразу будут изыматься", - отметил Крищенко.

Также сообщается, что в связи с проведением мероприятий на центральных улицах могут ограничить дорожное движение. Поэтому полиция просит водителей заранее планировать маршруты движения с учетом этой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада на годовщину Майдана приняла постановление, в котором осуждается режим бывшего президента Виктора Януковича.

Также стало известно, что по делам Майдана киевский суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего начальника милиции Киева Валерия Мазана.

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