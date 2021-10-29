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Центр Хмельницкого перекрывали из-за подозрительного чемодана

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Хмельницкий, Пятница 29 октября 2021 11:54
Центр Хмельницкого перекрывали из-за подозрительного чемодана Фото: центр Хмельницкого перекрывали из-за подозрительного чемодана (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 октября перекрывали центр в Хмельницком. Там правоохранители проверяли подозрительный чемодан, в котором могла находиться взрывчатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкое районное управление полиции.

"Около 9:00 поступило сообщение о том, что в г. Хмельницком на перекрестке улиц Владимирская-Герцена, вблизи дома, под знаком пешеходного перехода находится подозрительный предмет похожий на небольшой чемодан ("дипломат") темного цвета", - говорится в сообщении.

Так, на место происшествия прибыли правоохранители, которые оцепили район возможной опасности, а специалисты проводили обследование чемодана.

Указано, что к спецоперации были привлечены следователи, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС, патрульные и скорая.

Однако, как сообщили местные СМИ, ссылаясь на информацию полиции, в 10: 55 подозрительный предмет был обезврежен. Так, чемодан оказался пустым, взрывчатки не нашли.

Фото: центр Хмельницкого перекрывали из-за подозрительного чемодана (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

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