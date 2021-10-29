Сьогодні, 29 жовтня перекривали центр у Хмельницькому. Там правоохоронці перевіряли підозрілу валізу, в якій могла знаходитися вибухівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьке районне управління поліції.

"Близько 9:00 надійшло повідомлення про те, що м. Хмельницькому, на перехресті вулиць Володимирська-Проскурівська, поблизу будинку, під знаком пішохідного переходу знаходиться підозрілий предмет схожий на невелику валізу ( "дипломат") темного кольору", - йдеться в повідомленні.

Так, на місце події прибули правоохоронці, які оточили район можливої небезпеки, а спеціалісти проводили обстеження валізи.

Вказано, що до спецоперації були залучені слідчі, вибухотехніки, кінологи, співробітники ДСНС, патрульні та швидка.

Однак, як повідомили місцеві ЗМІ, посилаючись на інформацію поліції, о 10:55 підозрілий предмет було знешкоджено. Так, валіза виявилася порожньою, вибухівки не знайшли.

Фото: центр Хмельницького перекривали через підозрілу валізу (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)