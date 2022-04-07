Центр гуманитарной миссии в Запорожье принял уже 1700 тонн помощи для украинцев

Ежедневно волонтеры центра собирают, сортируют и распределяют гуманитарную помощь туда, где она наиболее нужна.

Наборы состоят из пищевых продуктов и товаров первой необходимости. Это мука и крупа, сахар и сгущенное молоко, подсолнечное масло, консервы и другие продукты.

Также есть медикаменты, средства индивидуальной гигиены, в том числе и для детей. Сейчас в хабе приняли и обработали почти 1700 тонн груза. В том числе - от Фонда Ахметова.

В частности, на днях запорожские волонтеры собрали и отправили 2000 продуктовых наборов для Харькова, еще 5 500 продуктовых наборов - на Луганщину. А в самом Запорожье продуктовые наборы от фонда начали выдавать в офисе Зеленого центра "Метинвест".

В Запорожском центре работают примерно 200 волонтеров - сотрудников "Запорожстали". Благодаря их работе за сутки можно сформировать до 10 тысяч жизненно необходимых продуктовых наборов.

Большие объемы помощи в Запорожье поступают из-за рубежа. В первые дни войны в Польше на базе "Метинвест" создали хаб, на днях открыли второй центр, чтобы поскорее доставлять помощь. Центры аккумулируют помощь со всего мира от тех, кто хочет помочь Украине.

"У нас есть необходимый опыт по оказанию гуманитарной помощи и спасению людей. Гуманитарный проект "Спасаем жизни" реализуется в координации с Фондом Рината Ахметова, который с 2014 года занимается помощью регионам, пострадавшим от войны, и помог выжить более чем 5 млн человек", - рассказал руководитель проекта "Спасаем жизни" Александр Вишняков.