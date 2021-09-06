Центр борьбы с фейками при Минкульте получит новых руководителей: что известно
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданном при Министерстве культуры, сменится руководство. Действующая глава центра Любовь Цыбульская уходит с должности вместе со своим заместителем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Цыбульской в Facebook.
"Моя работа в роли руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подходит к концу. Теперь пора передать все наработанное нами с Татьяной Карась нашим преемникам", - объявила она.
По словам Цыбульской, руководителем Центра борьбы с фейками станет Игорь Соловей, а его заместителем будет Николай Балабан.
"Эти кандидатуры я предложила министру Александру Ткаченко сама. И рада, что именно они были согласованы", - добавила глава Центра.
Что известно о новом руководителе Центра
Игорь Соловей - журналист и аналитик. Работал в украинских изданиях "Укринформ", "Интерфакс-Украина", "Левый берег" и "Обозреватель". Также работал аналитиком в Агентстве международных исследований.