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Центр борьбы с фейками при Минкульте получит новых руководителей: что известно

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 17:13
Центр борьбы с фейками при Минкульте получит новых руководителей: что известно Фото: Игорь Соловей, новый глава Центра борьбы с фейками (facebook.com/solovey.igor)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданном при Министерстве культуры, сменится руководство. Действующая глава центра Любовь Цыбульская уходит с должности вместе со своим заместителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Цыбульской в Facebook.

"Моя работа в роли руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подходит к концу. Теперь пора передать все наработанное нами с Татьяной Карась нашим преемникам", - объявила она.

По словам Цыбульской, руководителем Центра борьбы с фейками станет Игорь Соловей, а его заместителем будет Николай Балабан.

"Эти кандидатуры я предложила министру Александру Ткаченко сама. И рада, что именно они были согласованы", - добавила глава Центра.

Что известно о новом руководителе Центра

Игорь Соловей - журналист и аналитик. Работал в украинских изданиях "Укринформ", "Интерфакс-Украина", "Левый берег" и "Обозреватель". Также работал аналитиком в Агентстве международных исследований.

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