Центр боротьби з фейками при Мінкульті отримає нових керівників: що відомо
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеному при Міністерстві культури, зміниться керівництва. Чинна очільник центру Любов Цибульська йде з посади разом зі своїм заступником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Цибульської в Facebook.
"Моя робота в ролі керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки добігає кінця. Тепер час передати все напрацьоване нами з Тетяною Карась нашим наступникам", - оголосила вона.
За словами Цибульської, керівником Центру боротьби з фейками стане Ігор Соловей, а його заступником буде Микола Балабан.
"Ці кандидатури я запропонувала міністру Олександру Ткаченку сама. І рада, що саме вони були погоджені", - додала очільниця Центру.
Що відомо про нового керівника Центру
Ігор Соловей - журналіст та аналітик. Працював в українських виданнях "Укрінформ", "Інтерфакс-Україна", "Лівий берег" та "Обозреватель". Також працював аналітиком в Агентстві міжнародних досліджень.