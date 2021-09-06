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Центр боротьби з фейками при Мінкульті отримає нових керівників: що відомо

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 17:13
Центр боротьби з фейками при Мінкульті отримає нових керівників: що відомо Фото: Ігор Соловей, новий очільник Центру боротьби з фейками (facebook.com/solovey.igor)
Автор: Дмитро Левицький

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеному при Міністерстві культури, зміниться керівництва. Чинна очільник центру Любов Цибульська йде з посади разом зі своїм заступником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Цибульської в Facebook.

"Моя робота в ролі керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки добігає кінця. Тепер час передати все напрацьоване нами з Тетяною Карась нашим наступникам", - оголосила вона.

За словами Цибульської, керівником Центру боротьби з фейками стане Ігор Соловей, а його заступником буде Микола Балабан.

"Ці кандидатури я запропонувала міністру Олександру Ткаченку сама. І рада, що саме вони були погоджені", - додала очільниця Центру.

Що відомо про нового керівника Центру

Ігор Соловей - журналіст та аналітик. Працював в українських виданнях "Укрінформ", "Інтерфакс-Україна", "Лівий берег" та "Обозреватель". Також працював аналітиком в Агентстві міжнародних досліджень.

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Міністерство культури
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