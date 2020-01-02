Цінова кон'юнктура для українських експортерів наприкінці 2019 року покращилася

Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни зростають другий місяць поспіль

У грудні 2019 року індекс зміни світових цін на товари, що превалюють в українському експорті, зростав другий місяць поспіль. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (грудень 2019 року).

Як зазначається в огляді, ціни на сталь та, відповідно, залізну руду зростали на тлі нарощення запасів напередодні святкових вихідних та діючих виробничих обмежень.

Ціни на зернові, зокрема пшеницю та кукурудзу, зростали під впливом: збільшення попиту, зокрема з боку Нової Зеландії, Ірану, Єгипту; анонсованого урядом Аргентини подальшого підвищення мит на експорт цих видів зернових; перенесення періоду збору врожаю кукурудзи в Бразилії через погодні умови.

"На світових фінансових ринках панував оптимізм, а попит на ризикові активи дедалі зростав", - додали в НБУ.

Як зазначають експерти, у грудні оптимізм від можливого підписання "першої фази" торговельної угоди між США та Китаєм підтримував світові товарні та фінансові ринки. Окрім очікувань щодо підписання торговельної угоди між США та Китаєм на ринок позитивно вплинули кращі за очікування макроекономічні дані США, насамперед щодо збільшення доходів фізичних осіб, та оптимізм щодо більш упорядкованого Brexit.

"Це сприяло збільшенню обсягів припливу капіталу до активів країн, ринки яких розвиваються, та зміцненню більшості валют цієї групи країн", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року зовнішнє цінове середовище для українських експортерів дещо покращилося.

Зазначимо, у квітні Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. За даними прогнозу, уповільнення зовнішнього попиту і світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. В результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишиться на прогнозному горизонті близькою до поточної.