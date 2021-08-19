Ценности, жизнь и мечты: что думает об Украине поколение независимости

К 30-летию независимости Украины Социологическая группа "Рейтинг" провела масштабное социологическое исследование с общей выборкой в 20 тысяч респондентов. Целью было изучить особенности мышления и образа жизни нового поколения украинцев, их ценностного мира, мотиваций, оценки самих себя и Украины.

ИДЕНТИЧНОСТЬ

Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы - всего 15%, затруднились ответить - 5%. Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%).

Гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных (11% не чувствуют себя таковыми), зато европейцами - 26%, "советским человеком" - 21%. Среди представителей "поколения независимости" идентифицируют себя как граждане Украины 86%, как европейцы - 40%.

САМООЦЕНКА

Собственное положение украинцы оценивают на среднем уровне, а страну - несколько ниже среднего. Оценивая собственное социальное положение по шкале, где первое место означает низкое положение, а седьмое - высшее, 22% опрошенных поставили себя на две низкие ступени, 66% - на средние (с третьей по пятую), и только 9% на самые высокие - шестую и седьмую. Собственные перспективы через 10 лет хуже всего оценили лишь 18%, средне - 31%. Зато на высшие ступени себя отнесли 32% опрошенных.

Положение сегодняшней Украины оценили следующим образом: 36% поставили на последние две ступеньки, 55% - не средние (с третьей по пятую, при этом на третью - 27%). И только 4% - на высокие шестую и седьмую. В отличие от оценки современной Украины, оценка будущего страны более оптимистична: 44% надеются, что Украина будет на высоких ступеньках, 34% - на средних (при этом более половины из них на пятую), и только 18% - мало верят в будущее страны.

ЭМОЦИИ

Основные две эмоции, которые чувствуют, думая об Украине - печаль (37%) и гордость (34%). Заинтересованность испытывают 20%, радость и стыд - по 18%, страх - 16%, равнодушие и гнев - только по 5%. Относительно себя, 37% опрошенных чувствуют заинтересованность, 34% - радость, 22-24% - печаль и гордость, 14% - страх, 6% - стыд, 3-4% - гнев и безразличие.

ЦЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ

В ценностном спектре украинцев доминируют универсализм, доброта, конформизм и безопасность. Самые низкие показатели имеют богатство и стимуляция. Самостоятельность, гедонизм и достижения содержатся на среднем уровне. В возрастном распределении младшая группа наиболее смещена в сторону гедонизма, самостоятельности и стимуляции. Молодежь и люди среднего возраста также сходятся в признании достижений. Зато старшие больше тяготеют к традиционности, среди них также наименьшая ценность богатства. Особенно выделяется группа 16-24 лет, которые наиболее открыты для изменений и стремятся к самоутверждению. Они единственные, кто больше открыты к изменениям, чем консерватизму. Женщины во всех возрастных группах больше, чем мужчины тяготеют к самоопределению (доброта и универсализм). Анализ по доходам показал, что ценность богатства для бедных почти не имеет значения.

Относительное большинство опрошенных (57%) отметили, что в целом довольны своей жизнью, 21% - не удовлетворены, 23% дали посредственную оценку. Чем моложе возраст и чем выше доходы, тем лучше показатель удовлетворенности жизнью. Интересно, что среди молодежи 16-24 лет даже в бедных имущественных группах уровень удовлетворенности жизнью является относительно высоким.

Мотивации делят общество почти пополам: половина (49%) хотят жить не хуже других, чуть менее половины - хотят жить лучше других и достигать успеха (45%). Мотивационный принцип "жить лучше других" относительно чаще наблюдается у "поколения независимости" и средней возрастной группе. Зато у старших (51+) преобладает обратный принцип: "жить, не хуже других". Стремятся к лучшей жизни чаще всего жители Киева, более состоятельные опрошенные и женщины. При этом среди последних сверхвысокий уровень мотивации по принципу "жить лучше других" наблюдается в младшей возрастной группе (16-24 лет).

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Как показывает анализ ценностей, украинцы охотно декларируют важность универсализма и доброты, однако они не очень проявили терпимости в блоке исследования толерантности. 47% негативно относятся к ЛГБТ сообществу, 42% - к чайлдфри (люди, которые решили не иметь детей), около половины относятся к ним нейтрально, 7-8% - положительно. Отношение к людям, которые не верят в Бога более толерантное: только 28% их не воспринимают, а 63% вообще относятся нейтрально, 8% - положительно.

Молодые женщины 16-24 лет создали отдельный тренд по уровню высокой толерантности - из них треть относится положительно к ЛГБТ и чайлдфри, при том что в среди юношей этого же возраста таких втрое меньше.

В целом "поколение независимости" оказалось самым толерантным, особенно 16-24 летние. Ко всем трем категориям их отношения скорее нейтральное (60-70%), еще около 20% относятся к этим категориям положительно, до 20% - отрицательно. В то же время, уровень толерантности с возрастом снижается и достигает самого низкого уровня в самом старшем возрасте (61+), и среди них к людям, которые не хотят иметь детей, преобладает негативное отношение (66%), так же как и к ЛГБТ (65%).

Среди регионов наиболее толерантный Киев. А вот Восток и Запад похожи в своем консерватизме, разница лишь в том, что религиозный Запад менее толерантен к неверующим, а Донбасс - ЛГБТ-сообществу.

В общем 60% населения верят в существование Бога и не сомневаются в нем. Еще 17% верят в Бога, но сомневаются в нем, а в высшие силы верят 14%. Атеистов лишь 7%. Вера в Бога увеличивается с возрастом и после 50 лет имеет самые высокие показатели (более 60%). Показатели религиозности высокие на Галичине и Западе в целом. А вот в Киеве и среди молодых (16-24) - верующих меньше половины. Среди тех, кто верит в существование Бога и не сомневаются в нем 40% негативно относятся к атеистам. Также они менее толерантны к ЛГБТ - 55% относятся отрицательно, к чайлдфри - 49%.

51% опрошенных поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине, 45% - против этого. Больше всего поддерживают это старшие, бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, безразличие и страх).

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ СИМПАТИИ

Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы в случае проведения выборов в ближайшее время 27,2% (среди голосующих и определенных). На второй позиций Петр Порошенко - 14,9%, далее - Юрий Бойко с результатом 10,5%, Юлия Тимошенко - 9,7%, Игорь Смешко - 6,6%, Евгений Мураев - 5,6%, Владимир Гройсман - 5,1%, другие - не более 4%.

Среди "поколения независимости" каждый второй из голосующих и определенных выбирает Зеленского. Среди них его результат более чем в 4 раза выше, чем у Порошенко. Высокий рейтинг в Зеленского среди самых младших, которые еще не голосуют (16-17 лет): более 50% выбирают его в целом и почти 70% из тех, кто бы голосовал и определился.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ

Доминирующим внешнеполитическим вектором является в Украине европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления. Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО - 54%.

Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС. Но даже и в старших категориях не менее половины респондентов за движение Украины в западном направлении.

В целом среди молодых (16-24), в отличие от старших, прослеживается тенденция к консолидации вокруг проевропейской идеи Украины. Даже на Востоке, где большинство против вступления в ЕС, среди молодежи - большинство за (58%).

НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР

61% опрошенных не жалеют сейчас о распаде Советского Союза, зато 32% -жалеют. Больше всего таких на юго-востоке страны, среди представителей старшего поколения, менее обеспеченных. Ностальгируют по Советскому союзу также те, кто не поддержал бы провозглашение Независимости, а также люди, которые считают свои лучшие времена уже в прошлом. Различия в отношении к советскому прошлому среди населения России и Украины диаметрально противоположные. Если за последние десять лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается, то в России - растет.

Влияние советского периода на развитие Украины 52% оценили как нейтральное, 23% - как отрицательное, 18% - положительное. Полярные оценки (и отрицательные, и положительные) дают представители старшего поколения. Среди молодых доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР - это информация из учебника истории, а не реальный опыт.

Свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%) - сферы которые, по мнению опрошенных, лучше развиты в современной Украине, по сравнению с советским периодом. Зато, оценки уровня жизни разделились поровну: по 43% считают, что он был лучше как во времена Советского союза, так и в современной Украине. Младшие считают, что сегодня лучше, старшие - наоборот. По оценке уровня медицины и образования современная Украина пока "уступает" советскому прошлому. Только те, кто родился в Независимой Украине, считают, что уровень медицинских и образовательных услуг сегодня лучше. Старшие же, наоборот, оценивают современную медицину и образование значительно хуже.

Несмотря на то, что сравнение уровня жизни в современной Украине и СССР имеет полярные оценки, возвращение к плановой экономике поддерживают лишь 27% опрошенных. Две трети выступают за рыночные отношения.

МИГРАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ

32% хотели бы работать за границей, 65% - не хотели бы. Больше всего желающих поехать на заработки среди молодых - это 54%, а меньше всего среди 61+ (только 18%). На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).

Основными причинами почему хотят работать за границей, выбрали более высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Однако для поколения Независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Путешествия, спорт, здоровый образ жизни, музыка и саморазвитие наиболее интересные сферы для украинцев сегодня: их выбрали от четверти до трети респондентов. Меньше украинцев интересует мода (всего 3%), не слишком привлекают внимание - религия, история, политика (8-9%). Умеренный уровень интереса к экологии, кулинарии, технологий, экономики и кино (12-19%).

"Поколение независимости" больше всего интересует спорт, путешествия, музыка и саморазвитие. Характерно, что музыка наиболее интересна для молодежи 16-24 лет. С возрастом растет важность здорового образа жизни: среди тех, кому от 40 лет, его выбирали около 40%. Самым старшим (61+) также интересна политика и экономика (18%), что почти не интересуют молодых (всего 4-10%). Также после 50 лет в сферу интересов частично входит религия (12%). Еще с возрастом растет интерес к экологии - как сферу интересов ее выбирают 20-26% из тех, кому за 50 лет. Зато после 50 лет теряется интерес к технологиям.

Путешествиями интересуются почти все, кроме самых старших. Спорт и саморазвитие теряют позиции после 40 лет: из самых старших спорт выбрали лишь 21%, тогда как в возрасте 16-24 - это 50%.

Мужчинам более интересен спорт (48%), женщинам - путешествия (39%), кулинария (26%) и здоровый образ жизни (36%). Можно сказать, что женщины больше заботятся о своем здоровье, ведь в вопросе медицинских профосмотров они отличаются: чаще проходят медосмотр, чем мужчины (чаще всего это делают женщины в возрасте 23-30 лет). Но в целом половина украинцев ответили, что не ходят на медосмотры, а обращаются к врачу только когда что-то беспокоит.

16% украинцев никогда не выезжали из своего населенного пункта за последние пять лет. Это в большей степени бедные, старшие и жители сел. Треть были в другом городе / селе Украины один или несколько раз, половина - ездят часто Украине.

За последние пять лет в странах Европы побывало вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта, Турции и т.п.: 9% ездили в Европу много раз, 21% - несколько, 70% - никогда; тогда как на курорты 3%, 13% и 84% соответственно. В страны СНГ также ездят редко - 87% там не были никогда.

Чаще всего путешествует Поколение Независимости: например, в Европе побывали половина из тех, кому 25-30 лет, и более трети из тех, кому 16-24. Также из Поколения Независимости часто ездят по Украине - более 60%. Однако даже среди них более 70% никогда не были на курортах, и более 80% - в странах СНГ.

Жители столицы чаще ездят и в Европу, и на курорты и в страны СНГ. Также часто в Европу ездят жители западных областей, особенно закарпатцы - 62% из которых сказали, что ездили в страны ЕС. А в страны СНГ чаще всего путешествуют одесситы и жители приграничных с Россией областей - Луганская, Харьковская, Сумская.

Только 15% украинцев в цифровую эру смартфонов больше пишут, чем разговаривают по телефону. Но Поколение Независимости в общении по телефону все больше переходит на сообщения среди респондентов в возрасте 16-17 таких вообще большинство (почти 70%).

МЕЧТЫ

Украинцы мечтают о крепком здоровье (58%). Хорошее физическое состояние - это одна из базовых потребностей человека. Пандемия, которая является угрозой здоровью, также могла повлиять на актуализацию этого показателя. На втором месте - повышение зарплат и пенсий (41%). Для бедных это мечта № 1, для них она даже несколько важнее чем здоровье. Мечта о детях и внуках - на третьем месте (40%). Она актуальна одинаково для всех, меньше только для молодых (до 24 лет). Стереотип, что рождение детей важнее для женщин, не подтвердился: в мечты о детях и внуках нет существенных различий по полу.

О большом доме и путешествиях мечтают 16-17%. Как и в сферах интересов, путешествовать чаще мечтают женщины, в частности до 40 лет. Также мечта о большом доме более важна женщинам, чем мужчинам.

Лишь 10% украинцев мечтают о карьере. Больше всего таких среди молодых женщин 16-24 лет - 45%. В 25-30 лет таких женщин вполовину меньше (21%), так появляется еще мечта о детях и семье. Молодые ребята в 16-24 года больше ориентированы на собственное дело (38%), чем на карьеру, и чем женщины их возраста (28%).

О счастливой любви мечтают 14% опрошенных, при этом для мужчин она более важна: например, в возрасте 25-40 лет из женщин только 14% мечтают о любви, а среди мужчин таких 22-24%. Даже после 60 лет, каждый десятый из мужчин еще мечтает о счастливой любви, тогда как среди женщин этого возраста почти никто об этом уже не мечтает.

Мечта о крепком здоровье популярнее среди женщин, чем мужчин: с 25 лет 60% женщин актуализируют эту мечту. Для мужчин она становится значимой после 50 лет. Из тех, кто хочет работать за границей, только каждый десятый мечтает о переезде туда. При этом они больше мечтают о путешествиях, карьере, собственном деле.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 20 июля - 9 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 1,0%.