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Цена на янтарный участок на аукционе Госгеонедр выросла в 63 раза

Киев, Четверг 03 сентября 2020 18:49
Цена на янтарный участок на аукционе Госгеонедр выросла в 63 раза
Фото: добыча янтаря (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Участие принимали три компании, победителем стало ООО "Экоцентрресурс"

Государственная служба геологии недр на электронном аукционе продала участок "Западная первая" с залежами янтаря за 10,2 млн грн, что в 63 раза превышает стартовую цену лота.

Об этом говорится в сообщении Госгеонедр.

Участие принимали три компании, победителем стало ООО "Экоцентрресурс".

"Электронные торги - наиболее эффективный и прозрачный механизм выдачи спецразрешений. Система прозрачных конкурентных соревнований между потенциальными инвесторами дает возможность продать спецразрешение по реальной рыночной стоимости, а решение принимается объективно, по результатам лучшей цены, которую предложили за лот", - прокомментировал председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

Это были повторный аукцион по продаже этого участка.

Первый был признан несостоявшимся из-за того, что победитель не подписал протокол и не заплатил деньги.

Напомним, ранее глава Госгеонедр Роман Опимах презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. В частности реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Ранее депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года.

В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.

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