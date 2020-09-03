Ціна на бурштинову ділянку на аукціоні Держгеонадр виросла у 63 рази

Фото: видобуток бурштину (з відкритих джерел)

Участь брали три компанії, переможцем стало ТОВ "Екоцентрресурс"

Державна служба геології на надр на електронному аукціоні продала ділянку "Західна перша" з покладами бурштину за 10,2 млн грн, що в 63 рази перевищує стартову ціну лоту.

Про це йдеться в повідомленні Держгеонадр.

Участь брали три компанії, переможцем стало ТОВ "Екоцентрресурс".

"Електронні торги - найбільш ефективний та прозорий механізм видачі спецдозволів. Система прозорих конкурентних змагань між потенційними інвесторами дає змогу продати спецдозвіл за реальною ринковою вартістю, а рішення приймається об‘єктивно, за результатами найкращої ціни, яку запропонували за лот", - прокоментував голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

Це були повторний аукціон з продажу цієї ділянки.

Перший був визнаний таким, що не відбувся через те, що переможець не підписав протокол і не сплатив кошти.

Нагадаємо, раніше голова Держгеонадр Роман Опімах презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для "малого надрокористування", також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.

Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року.

Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.