Цена нефти в Украине за месяц упала на треть

Фактическая цена реализации нефти, конденсата за апрель 2020 года в Украине составила 3959,80 грн/тонн. Об этом сообщает Директорат промышленной политики и стимулирования развития регионов Министерства развития экономики,торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, по сравнению с мартом 2020 года цена нефти упала на 33% (с 5912,80 грн/тонн).

Напомним, заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов. Как отметил Сологуб, энергоносители составляют около 20% в украинском импорте, в прошлом году это было 12 млрд долларов.

Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть до 35 долларов за баррель в 2020 году и до 42 долларов в 2021 году.

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. По данным НБУ, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине до конца года на 10-15%.