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Цена нефти марки Brent упала до трехмесячного минимума

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Суббота 21 августа 2021 05:23
Цена нефти марки Brent упала до трехмесячного минимума Фото: нефть подешевела до минимума с 21 мая (oilprice.com)
Автор: Артур Родивилов

Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 65 долларов на лондонской бирже ICE. Последний раз нефть торговалась на этом уровне 21 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Октябрьский фьючерс на Brent стоил 64,97 доллара по данным на 00:03 21 августа по киевскому времени.

Его цена снизилась на 2,2% 19 августа Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель. Стоимость нефти WTI также упала больше чем на 2%. Она торгуется ниже 62 долларов.

Цена нефти снижается на фоне появления материалов заседания ФРС. Они свидетельствуют о намерениях регулятора свернуть программу выкупа активов уже до конца этого года.

Международное энергетическое агентство на прошлой неделе снизило прогноз спроса на нефть из-за распространения варианта Delta. ОПЕК, однако, оставила свои прогнозы спроса без изменений.

Напомним, инвесторы полагают, что ограниченное предложение и рост числа вакцинаций помогут компенсировать любое влияние на спрос из-за роста числа случаев COVID-19 во всем мире.

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