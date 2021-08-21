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Ціна нафти марки Brent впала до тримісячного мінімуму

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Субота 21 серпня 2021 05:23
Ціна нафти марки Brent впала до тримісячного мінімуму Фото: нафта подешевшала до мінімуму з 21 травня (oilprice.com)
Автор: Артур Родивилов

Вартість бареля нафти Brent опустилася нижче 65 доларів на Лондонській біржі ICE. Останній раз нафта торгувалася на цьому рівні 21 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Жовтневий ф'ючерс на Brent коштував 64,97 долара за даними на 00:03 21 серпня за київським часом.

Його ціна знизилася на 2,2% 19 серпня Brent опустилася нижче 66 доларів за барель. Вартість нафти WTI також впала більше ніж на 2%. Вона торгується нижче 62 доларів.

Ціна нафти знижується на тлі появи матеріалів засідання ФРС. Вони свідчать про наміри регулятора згорнути програму викупу активів вже до кінця цього року.

Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня знизило прогноз попиту на нафту через поширення варіанту Delta. ОПЕК, однак, залишила свої прогнози попиту без змін.

Нагадаємо, інвестори вважають, що обмежена пропозиція і зростання числа вакцинацій допоможуть компенсувати будь-який вплив на попит через зростання кількості випадків COVID - 19 у всьому світі.

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