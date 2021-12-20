ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цена нефти Brent упала ниже 70 долларов: что стало причиной

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 декабря 2021 11:59
Цена нефти Brent упала ниже 70 долларов: что стало причиной Фото: цены на нефть падают из-за штамма "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в понедельник, 20 декабря, более чем на 5%. Рост числа случаев заражения штаммом "Омикрон" в Европе и США вызвал опасения инвесторов по поводу того, что новые ограничения для предприятий, направленные на борьбу с его распространением, могут повлиять на спрос на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5,3% до 69,60 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали на 5,4% до 66,90 долларов за баррель.

Как отметил Кельвин Вонг, аналитик рынка CMC Markets, нефть дешевеет из-за опасений надвигающихся ограничений на экономическую деятельность, чтобы сдержать текущее растущее распространение штамма COVID-19 Omicron по всему миру, что может увеличить риск замедления спроса.

В воскресенье Нидерланды ужесточили карантин, и возможность введения новых ограничений на COVID-19 перед рождественскими и новогодними праздниками нависла над несколькими европейскими странами.

Представители здравоохранения США призвали американцев в воскресенье сделать ревакцинацию, носить маски и быть осторожными, если они путешествуют во время зимних каникул, поскольку штамм "Омикрон" распространяется по всему миру и должен стать доминирующим штаммом в Соединенных Штатах.

Напомним, НБУ прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности
"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге