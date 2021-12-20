Цена нефти Brent упала ниже 70 долларов: что стало причиной

Цены на нефть снизились в понедельник, 20 декабря, более чем на 5%. Рост числа случаев заражения штаммом "Омикрон" в Европе и США вызвал опасения инвесторов по поводу того, что новые ограничения для предприятий, направленные на борьбу с его распространением, могут повлиять на спрос на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5,3% до 69,60 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали на 5,4% до 66,90 долларов за баррель.

Как отметил Кельвин Вонг, аналитик рынка CMC Markets, нефть дешевеет из-за опасений надвигающихся ограничений на экономическую деятельность, чтобы сдержать текущее растущее распространение штамма COVID-19 Omicron по всему миру, что может увеличить риск замедления спроса.

В воскресенье Нидерланды ужесточили карантин, и возможность введения новых ограничений на COVID-19 перед рождественскими и новогодними праздниками нависла над несколькими европейскими странами.

Представители здравоохранения США призвали американцев в воскресенье сделать ревакцинацию, носить маски и быть осторожными, если они путешествуют во время зимних каникул, поскольку штамм "Омикрон" распространяется по всему миру и должен стать доминирующим штаммом в Соединенных Штатах.