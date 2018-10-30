Ціна нафти Brent опустилася нижче 77 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 76,77 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 30 жовтня 2018 року, опустилася нижче 77 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:03 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 76,77 долара за барель. Це на 1,06% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, тиск на котирування нафти здійснює обвал фінансових ринків після заяв США про намір ввести мита на китайські товари вартістю 257 млрд доларів за умови, що сторони не домовляться про завершення торговельної війни між США і Китаєм.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Російська Федерація зазнає мільярдних втрат після заборони на заправку кораблів високосірковим мазутом, який вступить в силу з 2020 року. Мова йде про те, що з 2020 року буде заборонено заправляти кораблі мазутом з вмістом сірки вище 0,5%. Російська нафтова галузь зазнає збитків, так як постачає мазут у понад 100 країн світу.