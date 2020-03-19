Цена на нефть Brent поднялась выше 26 долларов

Цены на нефть североморской марки Brent во время торгов 19 марта поднялись выше 26 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

По состоянию на 01:40 по киевскому времени цены на нефть Brent торговались на отметке 26,42 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть марки Brent впервые за 17 лет опустились к отметке ниже 27 долларов. Цены на майские фьючерсы нефти марки WTI упали при этом к отметке 24,44 доллара за баррель.

На торгах в среду, 18 марта, цена нефти марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель. По состоянию на 19:37 по киевскому времени стоимость фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже упала на 13%, достигнув при этом отметки в 24,9 доллара за баррель.

Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года, то есть почти 17 лет назад.

Добавим, 16 марта цена нефти Brent составляла меньше чем 30 долларов за баррель, что стало наиболее резким снижением с января 2016 года. В целом с начала года цены на нефть снизились на 50%.