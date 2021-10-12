Цена импортного газа за месяц выросла еще на четверть

Таким образом, по сравнению с августом цена выросла на 26,6% в гривневом эквиваленте и на 26,9% в долларовом.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 153,9% в гривнах и на 168,2% в долларах.

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

В сентябре на европейских биржах цена газа поднялась до 1000 долларов за тысячу кубометров.