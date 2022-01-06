Цена импортного газа за год выросла в шесть раз и достигла 1200 долларов

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 декабря 2021 года. Цена составила 32 274,9 гривен или 1 184,6 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с ноябрем цена выросла на 62,1% в гривневом эквиваленте и на 67,6% в долларовом. По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 465,9% в гривнах и на 485,1% в долларах.