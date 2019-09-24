Цена газа для клиентов "Винницагаз Сбыт" уменьшилась почти на 24%

С апреля по сентябрь текущего года цена природного газа для бытовых потребителей и религиозных организаций Винницкой области снизилась почти на четверть. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Винницагаз Сбыт".

"Тенденция к снижению цены стартовала в мае. Это объясняется уменьшением объемов потребления энергоресурса в конце отопительного сезона. Для сравнения, цена кубометра в апреле составила 8,54892 гривен, а в сентябре - 6,53792 гривен за куб. м", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

По словам пресс-службы, с наступлением холодов и сезонным ростом потребления газа цена кубометра растет. "С 23 августа по 25 сентября НАК "Нафтогаз Украины" дает возможность потребителям защититься от сезонного роста цены. В этот период потребители могут приобрести себе необходимый объем газа на отопительный сезон по фиксированной цене 5,99553 гривен за 1 куб. м. В акционной цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. В "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период", - говорится в сообщении.

Ежемесячно цена на природный газ для населения и религиозных организаций сообщается предприятию оптовым поставщиком - НАК "Нафтогаз Украины". ООО "Винницагаз Сбыт" в свою очередь постоянно информирует клиентов об изменении цены и ее расщеплении между получателями средств на официальном сайте компании.