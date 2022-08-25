Цена газа в Европе резко выросла и достигла максимума с марта

По ее данным, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 313 долларов за тысячу кубометров, или 321 евро за мегаватт-час.

При этом с начала сегодняшнего дня, 25 августа, общий рост стоимости газа составил более 10%.

Стоит заметить, что такой резкий скачок цены газа происходит на фоне планов "Газпрома" временно сократить экспорт в Европу по "Северному потоку".