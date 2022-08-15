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Цена газа в Европе превысила пятимесячный максимум

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Понедельник 15 августа 2022 19:41
Цена газа в Европе превысила пятимесячный максимум Фото: цена газа в Европе превысила пятимесячный максимум (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Цена газа в Европе в понедельник, 15 августа, превысила 2 400 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 412 долларов за 1 тысячу кубометров, или 228,895 евро за МВт/ч.

Стоит заметить, что в воскресенье, 14 августа, вечером также наблюдался резкий скачок цены газа - до 2 350 долларов за одну тысячу кубических метров.

Значительный рост цен на газ происходит на фоне сообщений "Газпрома" о том, что экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья с начала 2022 года был сокращен на 34,7 процента.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии обеспокоены возможными атаками на объекты энергетического сектора на фоне сокращения поставок российского газа в Европу.

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