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Цена на газ: Раде подадут законопроект по тарифу на распределение

Киев, Вторник 19 января 2021 11:52
Цена на газ: Раде подадут законопроект по тарифу на распределение
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины готовит законопроект, который касается цены на газ. В частности, речь идет о том, чтобы сократить разрыв в тарифе на распределение газа в разных регионах.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодняшнее решение регулятора НКРЭКУ о снижении предельного тарифа на распределение газа до 1,79 гривен за кубометр не означает, что он будет одинаковым для всех. У десятков компаний этот тариф будет ниже.

"В ближайшее время в парламент также будет подана ​​инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня было опубликовано постановление о снижении цены на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такие цены будут действовать до 31 марта.

Кроме того, природный газ внесли в список социально значимых товаров в Украине. Это означает, что на него распространяется постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен.

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Новости Украины Политика ценагазДенис Шмыгаль

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