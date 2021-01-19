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Ціна на газ: Раді подадуть законопроект щодо тарифу на розподіл

Київ, Вівторок 19 січня 2021 11:52
Ціна на газ: Раді подадуть законопроект щодо тарифу на розподіл
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України готує законопроект, який стосується ціни на газ. Зокрема, мова йде про те, щоб скоротити розрив у тарифі на розподіл газу в різних регіонах.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогоднішнє рішення регулятора НКРЕКП про зниження граничного тарифу на розподіл газу до 1,79 гривень за кубометр не означає, що він буде однаковим для всіх. У десятків компаній цей тариф буде нижче.

"Найближчим часом до парламенту також буде подано ініціативу, яка має зменшити розрив в тарифах між різними газорозподільними компаніями і встановлювати справедливий тариф на розподіл газу для всіх людей", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні було опубліковано постанову про зниження ціни на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр. Такі ціни діятимуть до 31 березня.

Крім того, природний газ внесли до списку соціально значущих товарів в Україні. Це означає, що на нього поширюється постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін.

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