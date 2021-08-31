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Цена на газ в Европе установила новый рекорд

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Амстердам, Вторник 31 августа 2021 21:03
Цена на газ в Европе установила новый рекорд Фото: цены на газ обновили очередной максимум (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Цена на газ в Европе обновила очередной максимум, превысив 620 долларов за тысячу кубических метров. Стоимость голубого топлива растет на фоне проблем с заполнением европейских хранилищ в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В частности, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 31 августа превысила 611 долларов за тысячу кубометров или 50,12 евро за МВт*ч (исходя из текущего курса евро к доллару.

На момент открытия торгов стоимость фьючерса составляла 598 долларов и к окончанию торговой сессии достигла 621 доллара за тысячу кубометров.

Причиной роста стоимости голубого топлива эксперты называют исторически низкий уровень заполнения подземных хранилищ в Европе в преддверии осенне-зимнего сезона.

Отметим, днем ранее цена на газ в Европе впервые превысила отметку 600 долларов за тысячу кубометров.

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