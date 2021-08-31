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Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд

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Амстердам, Вівторок 31 серпня 2021 21:03
Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд Фото: ціни на газ оновили черговий максимум (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ціна на газ в Європі оновила черговий максимум, перевищивши 620 доларів за тисячу кубічних метрів. Вартість блакитного палива зростає на тлі проблем із заповненням європейських сховищ напередодні опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані лондонській біржі ICE.

Зокрема, вартість Жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах 31 Серпня перевищила 611 доларів за тисячу кубометрів або 50,12 євро за МВт*год (виходячи з поточного курсу євро до долара.

На момент відкриття торгів вартість ф'ючерсу становила 598 доларів і до закінчення торгової сесії досягла 621 долара за тисячу кубометрів.

Причиною зростання вартості блакитного палива експерти називають історично низький рівень заповнення підземних сховищ в Європі напередодні осінньо-зимового сезону.

Зазначимо, днем раніше ціна на газ в Європі вперше перевищила позначку 600 доларів за тисячу кубометрів.

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