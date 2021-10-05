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Цена на газ в Европе превысила рекордные 1200 долларов

Автор: Мария Кучерявец

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила очередной рекорд. Впервые за всю историю она превысила 1200 долларов за тысячу кубов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, буквально через несколько минут после открытия сегодняшних торгов, превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, показав максимум в 1228,8 доллара.

Стоит отметить, что еще вчера цена газа в Европе резко снизилась на фоне новостей о заполнении первой нити "Северного потока-2".

Так, цены фьючерсов на газ опускались на 70 долларов - до 1124 долларов за тысячу кубометров.

После чего на торгах прошла коррекция и снижение котировок замедлилось до 40 долларов и уже вечером стоимость фьючерса составляла 1160 долларов за тысячу кубометров.

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Цена на газЕвропа