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Цена на электроэнергию в Европе снова в 6 раз выше украинской, - "Оператор рынка"

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Среда 07 сентября 2022 10:18
Цена на электроэнергию в Европе снова в 6 раз выше украинской, - "Оператор рынка" Фото: цена на электроэнергию в Европе снова в 6 раз выше украинской (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Биржевая цена на электроэнергию в странах восточной Европы 6 сентября составила 480 евро за МВт.час (17,50 грн/кВт.час), что в 6 раза дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram госпредприятия "Оператор рынка".

В частности, в Венгрии оптовая цена электроэнергии 6 сентября составляет 484 евро/МВт.час, в Словакии - 483 евро/МВт.час, в Чехии - 474 евро/МВт.час.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,1 грн/кВт.час или 85 евро за МВт.час. Это в почти 6 раз ниже, чем в близлежащих странах ЄС.

Цена на электроэнергию в Европе снова в 6 раз выше украинской, - &quot;Оператор рынка&quot;

(фото з t.me/MarketoperatorUA)

Напомним, по данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.

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