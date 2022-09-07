ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціна на електроенергію в Європі знову в 6 разів вища за українську, - "Оператор ринку"

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 10:18
Ціна на електроенергію в Європі знову в 6 разів вища за українську, - "Оператор ринку" Фото: ціна на електроенергію в Європі знову в 6 разів вище української (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 6 вересня склала 480 євро за МВт.годину (17,50 грн / кВт.годину), що в 6 рази дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram держпідприємства "Оператор ринку".

Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 6 вересня становить 484 Євро/МВт.годину, в Словаччині - 483 Євро/МВт.годину, в Чехії - 474 євро/МВт.година.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,1 грн/кВт.годину або 85 євро за МВт.година. Це в майже 6 разів нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

Ціна на електроенергію в Європі знову в 6 разів вища за українську, - &quot;Оператор ринку&quot;

(фото з t.me/MarketoperatorUA)

Нагадаємо, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європа Електроенергія
NEWS
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО