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Цена на электроэнергию должна быть снижена, - Коломойский

Новости » Политика    13.09.2019 - 16:50
Цена на электроэнергию должна быть снижена, - Коломойский
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

По словам Коломойского, сейчас цена на электроэнергию искусственно завышена

Олигарх Игорь Коломойский считает, что цена на электроэнергию в Украине должна быть снижена. Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума 'Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Так, Коломойский заявил, что доволен запуском нового рынка электроэнергии в Украине. Олигарх добавил, что сейчас цена на электроэнергию является искусственно завышенной.

"В целом, я доволен, что рынок наконец запустился. Цены выросли искусственно, мы работаем над тем, чтобы они снизились. Мы посчитали, что стоимость одного киловатт-часа - одна гривна. А на рынке он продается по 1,65 грн", - сказал Коломойский.

По мнению Коломойского, цену на электроэнергию искусственно завышают предприятия, принадлежащие Ринату Ахметову.

"Надо делать больше электроэнергии, как Ринат Леонидович будет этому противиться? Он будет гасить свои электростанции или отправлять электричество на экспорт. Если это будет в критический момент, например, в отопительный сезон, государство должно сказать, что это недопустимо. Если он будет морозить страну, надо будет ввести внешнее управление на объекты критической инфраструктуры", - пояснил олигарх.

При этом он добавил, что "с Ахметовым никогда не воевал".

Напомним, ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявлял, что цену на электроэнергию для небытовых потребителей можно снизить на 20%. Герус отметил, что команда президента разработала проекты решений, которые позволят приостановить рост цен на электроэнергию.

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