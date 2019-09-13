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Ціна на електроенергію повинна бути знижена, - Коломойський

Новини » Політика    13.09.2019 - 16:50
Ціна на електроенергію повинна бути знижена, - Коломойський
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

За словами Коломойського, зараз ціна на електроенергію штучно завищена

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що ціна на електроенергію в Україні повинна бути знижена. Про це він заявив журналістам в кулуарах форуму 'Ялтинська ​​європейська стратегія" (YES).

Так, Коломойський заявив, що задоволений запуском нового ринку електроенергії в Україні. Олігарх додав, що зараз ціна на електроенергію є штучно завищеною.

"В цілому, я задоволений, що ринок нарешті запустився. Ціни виросли штучно, ми працюємо над тим, щоб вони знизилися. Ми порахували, що вартість одної кіловат-години - одна гривня. А на ринку вона продається по 1,65 грн", - сказав Коломойський.

На думку Коломойського, ціну на електроенергію штучно завищують підприємства, що належать Рінату Ахметову.

"Треба робити більше електроенергії, як Рінат Леонідович буде цьому опиратися? Він буде гасити свої електростанції або відправляти електрику на експорт. Якщо це буде в критичний момент, наприклад, в опалювальний сезон, держава повинна сказати, що це неприпустимо. Якщо він буде морозити країну, треба буде ввести зовнішнє управління на об'єкти критичної інфраструктури", - пояснив олігарх.

При цьому він додав, що "з Ахметовим ніколи не воював".

Нагадаємо, раніше представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляв, що ціну на електроенергію для непобутових споживачів можна знизити на 20%. Герус зазначив, що команда президента розробила проекти рішень, які дозволять припинити зростання цін на електроенергію.

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