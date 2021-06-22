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Цена Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые более чем за два года

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Лондон, Вторник 22 июня 2021 07:56
Цена Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые более чем за два года Фото: нефть подорожала до максимумов 2019 года (OilNow.gy)
Автор: Артур Родивилов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже ICE выросла на 0,16%. В итоге ее стоимость достигла 75,02 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской финансовой биржи.

В последний раз цена Brent превышала 75 долларов за баррель в апреле 2019 года. При этом нефть марки WTI дорожала 22 июня до 73,14 доллара за баррель, рост составил +0,03%.

Ранее цена нефти марки Brent также достигла максимума за два года. По состоянию на 22.57 по киевскому времени 15 июня цена фьючерсов на нефть Brent выросла до 74.14 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала 15 июня до 72,09 доллара за баррель.

Отметим, инвестиционный банк Goldman Sachs ранее заявил, что ожидает этим летом роста цен на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель. По мнению его аналитиков, вакцинация от коронавируса повысит экономическую активность во всем мире.

Как сообщало РБК-Украина, фактическая цена реализации нефти, конденсата в мае 2021 года в Украине составляет 13 257,02 гривны за тонну. Это на 30,9% больше, чем в декабре прошлого года (10 127,43 гривны за тонну).

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