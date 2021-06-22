Цена Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые более чем за два года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже ICE выросла на 0,16%. В итоге ее стоимость достигла 75,02 доллара за баррель.

В последний раз цена Brent превышала 75 долларов за баррель в апреле 2019 года. При этом нефть марки WTI дорожала 22 июня до 73,14 доллара за баррель, рост составил +0,03%.

Ранее цена нефти марки Brent также достигла максимума за два года. По состоянию на 22.57 по киевскому времени 15 июня цена фьючерсов на нефть Brent выросла до 74.14 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала 15 июня до 72,09 доллара за баррель.