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Ціна Brent піднялася вище 75 доларів за барель вперше більш ніж за два роки

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Лондон, Вівторок 22 червня 2021 07:56
Ціна Brent піднялася вище 75 доларів за барель вперше більш ніж за два роки Фото: нафта подорожчала до максимумів 2019 року (OilNow.gy)
Автор: Артур Родивилов

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням в серпні цього року на Лондонській біржі ICE зросла на 0,16%. У підсумку її вартість досягла 75,02 долара за барель.

Про це свідчать дані Лондонської фінансової біржі.

Востаннє ціна Brent перевищувала 75 доларів за барель у квітні 2019 року. При цьому нафта марки WTI дорожчала 22 червня до 73,14 долара за барель, зростання склало +0,03%.

Раніше ціна нафти марки Brent також досягла максимуму за два роки. Станом на 22.57 за київським часом 15 червня ціна ф'ючерсів на нафту Brent зросла до 74.14 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зростала 15 червня до 72,09 долара за барель.

Зазначимо, інвестиційний банк Goldman Sachs раніше заявив, що очікує цього літа зростання цін на нафту марки Brent до 80 доларів за барель. На думку його аналітиків, вакцинація від коронавірусу підвищить економічну активність у всьому світі.

Як повідомляло РБК-Україна, фактична ціна реалізації нафти, у травні 2021 року в Україні становить 13 257,02 гривні за тонну. Це на 30,9% більше, ніж у грудні минулого року (10 127,43 гривні за тонну).

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