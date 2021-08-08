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Цена биткойна превысила 45 тысяч долларов

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Воскресенье 08 августа 2021 16:24
Цена биткойна превысила 45 тысяч долларов Фото: Цена биткойна превысила 45 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Биткойн подорожал в воскресенье, 8 августа, до 45 149 долларов. Крупнейшая криптовалюта в мире продолжает набирать обороты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал CoinMarketCap.

Цена биткоина растет на 2,05% за последние сутки, до 45 149 долларов.

Биткойн, который в течение нескольких недель имел тенденцию к снижению по сравнению с рекордом середины апреля около 65 тысяч долларов, теперь растет более недели.

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