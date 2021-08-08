Цена биткойна превысила 45 тысяч долларов
Фото: Цена биткойна превысила 45 тысяч долларов (Getty Images)
Биткойн подорожал в воскресенье, 8 августа, до 45 149 долларов. Крупнейшая криптовалюта в мире продолжает набирать обороты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал CoinMarketCap.
Цена биткоина растет на 2,05% за последние сутки, до 45 149 долларов.
Биткойн, который в течение нескольких недель имел тенденцию к снижению по сравнению с рекордом середины апреля около 65 тысяч долларов, теперь растет более недели.