Ціна біткойнов перевищила 45 тисяч доларів
Фото: ціна біткойнов перевищила 45 тисяч доларів (Getty Images)
Біткойн подорожчав у неділю, 8 серпня, до 45 149 доларів. Найбільша криптовалюта в світі продовжує набирати обертів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал CoinMarketCap.
Ціна біткоіни зростає на 2,05% за останню добу, до 45 149 доларів.
Біткойн, який протягом декількох тижнів мав тенденцію до зниження в порівнянні з рекордом середини квітня близько 65 тисяч доларів, тепер зростає більше тижня.