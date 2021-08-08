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Ціна біткойнов перевищила 45 тисяч доларів

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Неділя 08 серпня 2021 16:24
Ціна біткойнов перевищила 45 тисяч доларів Фото: ціна біткойнов перевищила 45 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Біткойн подорожчав у неділю, 8 серпня, до 45 149 доларів. Найбільша криптовалюта в світі продовжує набирати обертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал CoinMarketCap.

Ціна біткоіни зростає на 2,05% за останню добу, до 45 149 доларів.

Біткойн, який протягом декількох тижнів мав тенденцію до зниження в порівнянні з рекордом середини квітня близько 65 тисяч доларів, тепер зростає більше тижня.

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