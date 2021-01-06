ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Цена биткоина впервые превысила 35 тыcяч долларов

Автор: Анастасия Рокитна

Цена криптовалюты биткойн обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 35 тысяч долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Цифровая валюта выросла более чем на 800% со середины марта.

Как сообщается, только в январе биткоин вырос более чем на 20%. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовалось очередным рекордом.

Самые читаемые новости

Ранее РБК-Украина писало, что биткоин впервые преодолел отметку в 34 тысячи долларов.

Напомним, аналитики прогнозировали продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткойна" сообщало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины биткоинвалюта