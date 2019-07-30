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Цемах даст показания Нидерландам по делу о катастрофе MH17

Новости » Политика    30.07.2019 - 18:01
Цемах даст показания Нидерландам по делу о катастрофе MH17
Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Цемах скорее всего будет свидетельствовать по видеоконференцсвязи

Бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах, которого Служба безопасности Украины вывела с оккупированного Донбасса как подозреваемого по делу о катастрофе рейса MH17, будет свидетельствовать в суде в Нидерландах. Об этом заявил прокурор по делу, передает издание Insider.

Так, представитель государственного обвинения Пересада отметил, что подозреваемый может обладать важной информацией о сбивании рейса МН17.

"Конечно, есть процедура участия и свидетелей, и подозреваемых. Есть соответствующее соглашение между Украиной и королевством Нидерланды по делам, связанным со сбиванием боинга. Там также расписаны процедуры", - отметил прокурор.

По его словам, Цемах скорее всего будет свидетельствовать по видеоконференцсвязи.

Напомним, в докладе на сайте исследовательской группы Bellingcat подчеркивалось, что недавно задержанный СБУ Цемах может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале июля стало известно, что украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории так называемой "Донецкой народной республики" и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

Добавим также, в сети показали видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17.

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