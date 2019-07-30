ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Цемах дасть покази Нідерландам у справі щодо катастрофи MH17

Новини » Політика    30.07.2019 - 18:01
Цемах дасть покази Нідерландам у справі щодо катастрофи MH17
Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Цемах скоріш за все буде свідчити по відеоконференцзв'язку

Колишній командир ППО в місті Сніжне Володимир Цемах, якого Служба безпеки України вивела з окупованого Донбасу як підозрюваного у справі про катастрофу рейсу MH17, буде свідчити на суді у Нідерландах. Про це заявив прокурор у справі, передає видання Insider.

Так, представник державного обвинувачення Пересада зазначив, що підозрюваний може володіти важливою інформацією щодо збиття рейсу МН17.

"Звичайно, є процедура участі і свідків, і підозрюваних. Є відповідна угода між Україною і королівством Нідерланди у справах, пов'язаних із збиттям боїнгу. Там також розписані процедури", - зазначив прокурор.

За його словами, Цемах скоріш за все буде свідчити по відеоконференцзв'язку.

Нагадаємо, в доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat підкреслювалося, що недавно затриманий СБУ Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 у Донецькій області і був свідком цих подій.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку липня стало відомо, що українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території так званої "Донецької народної республіки" і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха.

Додамо також, в мережі показали відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Катастрофа MH-17: СБУ спростувала дані про затримання водія, який перевозив "Бук" Британія виділить 100 тис. фунтів для суду по справі MH17
Новини України НідерландиMH17показания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся