Цемах дасть покази Нідерландам у справі щодо катастрофи MH17

Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Цемах скоріш за все буде свідчити по відеоконференцзв'язку

Колишній командир ППО в місті Сніжне Володимир Цемах, якого Служба безпеки України вивела з окупованого Донбасу як підозрюваного у справі про катастрофу рейсу MH17, буде свідчити на суді у Нідерландах. Про це заявив прокурор у справі, передає видання Insider.

Так, представник державного обвинувачення Пересада зазначив, що підозрюваний може володіти важливою інформацією щодо збиття рейсу МН17.

"Звичайно, є процедура участі і свідків, і підозрюваних. Є відповідна угода між Україною і королівством Нідерланди у справах, пов'язаних із збиттям боїнгу. Там також розписані процедури", - зазначив прокурор.

За його словами, Цемах скоріш за все буде свідчити по відеоконференцзв'язку.

Нагадаємо, в доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat підкреслювалося, що недавно затриманий СБУ Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 у Донецькій області і був свідком цих подій.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку липня стало відомо, що українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території так званої "Донецької народної республіки" і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха.

Додамо також, в мережі показали відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.