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Цель России остается прежней, несмотря на смещение боевых действий на восток, - Минобороны Британии

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 09:13
Цель России остается прежней, несмотря на смещение боевых действий на восток, - Минобороны Британии Фото: Цель России в войне с Украиной остается прежней (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Российские силы продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси в восточную Украину. Силы прибывают в места недалеко от Харькова и Севердонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Кроме того, российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.

"Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остается прежней. Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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