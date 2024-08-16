Це згубно впливає на клімат. Чому Південний океан викидає вуглекислий газ в атмосферу

Чому Південний океан викидає вуглекислий газ в атмосферу

Вчені провели нове дослідження, у якому визначили, як шторми у Південному океані впливають на процес вивільнення вуглекислого газу в атмосферу. Результати опублікували у журналі Climate and Atmospheric Science. Їхня робота дозволить дослідникам краще моделювати майбутні зміни океану та клімату.

На поверхні океану вуглекислий газ "припливає" та тече між атмосферою та глибинами. Він в океані проходить через різноманітні перетворення внаслідок хімічних реакцій або біології морського життя та рухається навколо океанічної циркуляції та турбулентності.

За деяких умов вуглекислий газ також може викидатися назад в атмосферу, процес, відомий як дегазація. Розуміння того, як вуглекислий газ рухається між океаном і атмосферою, має вирішальне значення для моделювання здатності океану поглинати його і прогнозування наслідків зміни клімату в майбутньому.

За індустріальну епоху океан поглинув понад 25% вуглекислого газу, що викидається внаслідок діяльності людини, захищаючи нас від наслідків зміни клімату. Історично Південний океан - холодні води, що оточують Антарктиду - вважався основним поглиначем вуглекислого газу.

Кліматичні моделі показують, що на Південний океан припадає приблизно 40% усього поглинання океаном вуглекислого газу, що виробляється людьми.

Ілюстрація того, як шторми впливають на викиди вуглецю в атмосферу (скриншот сайту phys.org)

Нещодавні спостереження показали, що Південний океан може викидати в атмосферу більше вуглекислого газу взимку, ніж вважалося раніше. Дані показали сильне сезонне виділення газів у вищих антарктичних широтах, що поставило під сумнів силу поглинання вуглекислого газу в Південному океані.

"Ми дізналися також, що шторми в Південному океані викликають вивільнення вуглекислого газу", - заявила науковий співробітник MBARI Магдалена Карранза, провідний автор дослідження.

Шторми впливають на обмін вуглекислого газу на поверхні океану. Під час шторму Південний океан вивільняє частину накопиченого вуглекислого газу, тому що вода, багата вуглецем. Він піднімається на поверхню та змішується з верхніми шарами океану через вплив турбулентності, спричиненої сильними вітрами.

Викид газів є найвищим протягом доби після шторму. Обсяг виділення газів, визначений на основі спостережень, є більшим, ніж мав би бути за прогнозованими моделями.

Додамо, що накопичення в атмосфері вуглекислого газу може викликати потепління клімату внаслідок парникового ефекту. Оскільки шар вуглекислого газу затримуватиме повернення у верхні шари атмосфери теплового випромінювання.

Дослідження провели вчені MBARI з проекту спостережень і моделювання вуглецю та клімату в Південному океані (SOCCOM) у співпраці з Національним центром атмосферних досліджень (NCAR) і командою дослідників з Університету Квебеку в Монреалі, NOAA, Обсерваторії вуглецю та клімату в Південному океані, і Університет Арізони.