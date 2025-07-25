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"Це вже рух": Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з Путіним

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 10:17
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"Це вже рух": Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з Путіним Фото: український президент Володимир Зеленський (rada.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Вперше за тривалий час у розмовах між представниками України та Росії почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що українцям потрібно закінчення війни, яке, на його думку, починається з зустрічі лідерів.

"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі - зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", - пояснив він.

Зеленський зауважив, що, на його думку, багато вдалося добитись "деякими кроками на території Росії, деякими операціями".

"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", - додав президент.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, 23 липня українська та російська делегації провели третій раунд переговорів у Стамбулі.

Україна серед іншого вчергове запропонувала провести зустріч лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і президента США Дональда Трампа до кінця серпня.

Детальніше про що ще Україна і РФ говорили в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що глава української делегації Рустем Умєров також прокоментував, чи будуть наступні раунди, якщо до кінця літа не вдасться організувати зустріч лідерів.

До всього міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова допомогти з моніторингом режиму припинення вогню, якщо Україна і Росія домовляться про це.

Він закликав Москву і Київ до прогресу в рамках стамбульських контактів.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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