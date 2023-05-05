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"Це треш". Резніков розповів, як літав на переговори з РФ в Білорусь

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П'ятниця 05 травня 2023 22:22
"Це треш". Резніков розповів, як літав на переговори з РФ в Білорусь Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська делегація літала на переговори до Білорусі на гелікоптерах країни НАТО. Їх надала Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю Дмитру Комарову.

За словами міністра, росіяни пропонували зробити коридор через тимчасово окуповану територію, аби українська делегація змогла заїхати в Білорусь. Але українці відмовилися.

"Ми зв'язалися з польськими колегами, і польські колеги підтримали нас. Ми дісталися Польщі, вертольотами країни НАТО BlackHawk ми перелетіли на територію Білорусі. Там і сіли, і вже звідти білоруським вертольотом долітали. Я думаю, що вперше вертольоти НАТО сідали на білоруську землю", - розповів Резніков.

За його словами, двері вертольота були відчинені під час зльоту, незважаючи на те, що на вулиці зима. Пілоти, які керували гелікоптерами, мали при собі автомати.

"Я сиджу знімаю. Думаю, невже ми летітимемо в цьому морозі, пледики дали. Але потім зачинили ці двері. Це такий треш, ну серйозно", - додав глава Міноборони.

Варто зауважити, що навесні минулого року, коли повномасштабна війна тільки почалася, між Україною та Росією відбулися переговори. Усього було чотири зустрічі, три в Білорусі та одна - у Туреччині. Пізніше діалог у такому форматі завершився.

Більш детально про переговори можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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