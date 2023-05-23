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"Це треба припинити". Резніков звернувся до башкирів, яких РФ масово відправляє на війну

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Тисячі чоловіків з Башкирії загинули чи сталі каліками через війну в Україні. Це треба припинити якнайскоріше і для цього треба концентрувати усі зусилля всередині Башкирії на захисті від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Коли я проходив службу в армії, одним з моїх найкращих товаришів був башкир. Нещодавно я переглядав дані щодо втрат російських окупаційних військ в Україні і побачив, що серед регіонів РФ одним з лідерів за втратами є Республіка Башкортостан", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, тисячі чоловіків з Башкирії загинули чи сталі каліками. Ця ситуація вразила Резнікова і підштовхнула написати свого роду звернення до його товариша, всього башкирського народу та його справжніх лідерів.

"Сьогоднішня влада Уфи, дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах кремля, наввипередки відправляє своїх людей на смерть. Башкири - це один з найбільших народів Росії, який водночас перебуває у непростій ситуації", - написав Резніков.

Міністр пояснив, що у сучасній Башкирії є три співмірних за чисельністю національних групи – росіяни, башкири і татари. Республіка Башкортостан має величезні природні ресурси і розвинуту промисловість. Там є все, щоб гарантувати високий рівень добробуту. Головним інтересом башкир Резніков називає забезпечення національного розвитку у себе вдома, у тому числі – за рахунок реалізації права на самовизначення та справедливого розподілу чималих ресурсів на користь регіону.

Для цього потрібно концентрувати усі зусилля всередині Башкирії та на захисті від Москви. Міністр оборони зазначив, що серед головних проблем і загроз для башкирського народу є не Україна, а представники Москви, які відправляють башкир на війну проти України.

"Діючи прямо всупереч інтересам народу і перетворюючи на злочинців, вбивць. Ніхто, крім кремля та його лакеїв, у цьому не зацікавлений. Це треба припинити якнайскоріше", - додав міністр.

Башкири

Тюркський народ, який живе на Південному Уралі і за Уралом, мають автономію - Республіка Башкортостан, також живуть у сусідніх областях і автономних районах РФ.

Загальна чисельність у РФ - 1,67 млн осіб, з них у Башкортостані - понад 1,22 млн осіб. Сьогодні Башкортостан - один з найзаможніших регіонів РФ, у якому тривають процеси відродження башкирського народу. Значна частина башкирів працює в нафтовій та інших галузях промисловості.

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