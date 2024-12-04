Це просто ганебно. Зеленський відреагував на події в Грузії і анонсував санкції

Український президент Володимир Зеленський відреагував на події в Грузії. Київ вже готує відповідні санкційні рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Зеленський зазначив, що ситуація в Грузії стосується не лише її народу. За його словами, нинішня влада країни веде її до очевидної залежності від Росії.
"Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії", - наголосив президент.
Він повідомив, що вже доручив підготувати відповідні санкційні рішення.
"Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій", - підкреслив президент.
Нагадаємо, що 26 жовтня у Грузії на парламентських виборах перемогла проросійська партія "Грузинська мрія".
Президент Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнали результати виборів через численні порушення, оголосивши парламент нелегітимним та закликавши до протестів.
Мітинги, що спочатку були мирними, загострилися 28 листопада після рішення нового уряду відкласти переговори про вступ до ЄС до 2028 року.
Протести охопили Тбілісі та інші міста, а в столиці кожної ночі спецпризначенці застосовують водомети, сльозогінний газ та проводять затримання. Масштабні акції продовжуються сьомий день.
Детальніше про те, чим у Тбілісі завершилася шоста доба протестів, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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