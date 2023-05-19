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В РНБО відреагували на пропозиції "заморозити" війну в Україні

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Україна, П'ятниця 19 травня 2023 14:04
В РНБО відреагували на пропозиції "заморозити" війну в Україні Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Рішення про можливе "заморожування" війни в Україні прийматиметься виключно президентом Володимиром Зеленським та народом України.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Ми з великою повагою відносимося до всіх країн-партнерів, до їх урядів, до їх очільників, але ми маємо на увазі, що рішення буде прийматися в нашій країні, рішення буде прийматись президентом та нашим народом. І якщо хтось вважає, що замість нас можуть приймати рішення і нам диктувати ті, чи інші умови, то це неможливо", - заявив він

Данілов наголосив, що будь-яке рішення має бути справедливим перш за все, стосовно нашої країни.

"Ми дуже дорого платимо кожного дня за свою свободу і якщо хтось вважає, що цю свободу треба заморозити, ну якось дивно все це виглядає", - констатував він.

За словами секретаря РНБО, зупинка війни в Україні може бути лише на умовах України.

"Позиція нашого президента чітка і зрозуміла. Є 10 пунктів нашого миру. Будь ласка, долучайтесь. Якщо ви їх підтримуєте, ми з задоволенням готові про це говорити", - констатував секретар РНБО..

Данілов нагадав, що жодна країна світу не вірила в те, що у України будуть спроможності в лютому 2022 року боронити свою країну.

"Ми довели, що є. Потім казали місяць-два-три, ми довели, що ми можемо триматися стільки, скільки потрібно, тому що це наша свобода, наша країна, і наша незалежність", - зазначив Данілов.

Зазначимо, вчора, 18 травня, американське видання Politico опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що влада США допускає ймовірність того, що війна в Україні може "заморозитися" за корейським сценарієм.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що у випадку заморожування війни в Україні, країна перетвориться на нову КНДР з мільйонами заручників.

Нагадаємо, Корейська війна - конфлікт, який стався між двома частинами Корейського півострова - Північною та Південною, що тривав три роки, починаючи з 1950-го. Угода про перемир'я була підписана у липні 1953 року. За її умовами, було створено так звану демілітаризовану зону. Але мирний договір так і не було підписано. У результаті воюючі сторони перебувають у стані замороженої війни.

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