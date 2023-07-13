Пріоритет до наступного саміту. Стефанішина про оновлену програму Україна-НАТО

"Якраз ми ведемо консультації про те, що це буде за документ. Важливо, що він буде схвалений у двосторонньому форматі. Це буде коротка програма", - розповіла Стефанішина.

За її словами, під час саміту у Вільнюсі було проведено декілька зустрічей, на яких обговорювалось дане питання.

"Ми домовилися, що в першу чергу ми будемо концентруватися на блоках, які стосуються взаємосумісності та невійськової допомоги Україні. Це побудова сумісних з НАТО систем, зокрема протиповітряної оборони, це питання управління певними ресурсами, це питання реабілітації та питання імплементації стандартів НАТО в обороні", - сказала вона.

Віце-премʼєр-міністр зауважила, що дана програма буде пріоритетною та діятиме мінімум до саміту НАТО у Вашингтоні.

"Домовилися, що з наступного тижня почнемо формувати бачення", - підкреслила вона.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, наша країна прагне вступити до НАТО, оскільки вважає такий крок найкращим для забезпечення власної безпеки. Зокрема, вступ до НАТО передбачає, що напад на нашу країну розцінюватиметься як напад на весь Альянс.

Це необхідно, щоб стримати Росію від повторного вторгнення після завершення війни.

12 липня у Вільнюсі завершився саміт НАТО, на якому союзники вирішили ухвалити нашу країну без виконання плану дій щодо членства.

З усіма результатами саміту для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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