Це має знати кожен водій. За паркування у якому місці доведеться заплатити найбільший штраф

Паркувати транспортні засоби потрібно у виключно відведених для цього місцях. У разі порушення правил паркування доведеться заплатити штраф - найбільший передбачений за залишення авто на місці, призначеному для транспортного засобу, який керує водій з інвалідністю.

РБК-Україна розповідає про те, яким буде штраф у цьому випадку.

Яке покарання передбачено за паркування на місцях для водіїв з інвалідністю

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, яким буде покарання для водія у разі порушення правил паркування.

Паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, водієм, який не має документів про наявність у нього чи в одного з пасажирів інвалідності (крім явно виражених ознак інвалідності), передбачає накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020-1700 грн).

Наголосимо, що місця для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, мають бути позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Якщо відповідних розміток чи знаків нема, то за це передбачено накладання штрафу на посадову особу суб’єктів господарювання, які утримують спеціально обладнані чи відведені майданчики для паркування транспортних засобів. Розмір штрафу - від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020-1700 грн).

Місця для паркування ТЗ, якими керують водії з інвалідністю мають бути позначені спеціальною розміткою або знаком (фото: Getty Images)

Які штрафи за паркування в інших місцях

За порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування, передбачає покарання у вигляді накладання штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком.

За паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами водію випишуть штраф у розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 - 510 грн).

За паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, або на місцях, не призначених для паркування відповідних транспортних засобів, на водія накладуть штраф у тридцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком.

Розмір штрафу за паркування під знаком зупинка або стоянка заборонена становить 340 грн, якщо стоянка перешкоджає дорожньому руху - 680 грн.

При сплаті штрафу за неправильне паркування протягом 10 днів, його сума зменшується вдвічі.